Orthographe : moins de six Français sur dix affichent un niveau convenable en la matière

Néanmoins, la réalité est bien moins reluisante puisque seuls 58% des interrogés, soit une courte majorité, affichent un niveau convenable (au moins 12/20) à l'issue d'un test. Dans le détail, 22% d'entre eux sont "assez bons" (entre 12 et 14 sur 20), 17% sont "bons" (entre 14 et 17) et 19% sont "très bons" (plus de 17) en la matière. Au contraire, un Français sur trois (31%) possède des capacités "moyennes" (entre 10 et 12) en orthographe et un sur dix (11%) est considéré comme "mauvais" (moins de 10). À noter que les femmes réussissent mieux l’exercice que les hommes (62% à avoir 12/20 ou plus contre 53%). "Les résultats indiquent également un décalage certain entre générations : quand huit seniors de plus de 65 ans sur dix obtiennent a minima 12/20, moins d’un jeune sur deux seulement y parvient", note Hugo Lasserre, chagé d'études à l'Ifop.