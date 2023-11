Otite du chien : comment éviter cette inflammation de l'oreille ?

L'otite fait partie des infections les plus courantes chez les chiens. Certaines races sont prédisposées à cette inflammation de l'oreille, mais aucune n'est vraiment à l'abri. On peut prévenir les otites en redoublant de vigilance et en adaptant les soins aux particularités physiques de l'animal.

D'origine bactérienne, parasitaire ou allergène, l'otite est toujours gênante et douloureuse pour le chien. Sans traitement adapté, l'inflammation peut endommager le tympan, le conduit auditif et se propager jusqu'au cerveau. Afin de l'éviter, on peut agir préventivement, notamment par une toilette accentuée sur les oreilles.

D'où vient l'otite du chien ?

Les raisons de l'inflammation auriculaire sont multiples : prolifération d'un acarien (gale des oreilles) ou d'un champignon, présence d'un corps étranger (copeau de bois, brin d'herbe…), plaie discrète infectée, accumulation de cérumen… Avec sa forme dressée ou repliée, l'oreille du chien est propice à ces problèmes, qui passent inaperçus jusqu'à ce que l'otite se déclare. Si l'animal se gratte les oreilles plus que de raison ou secoue la tête comme s'il voulait déloger un corps étranger gênant, il a probablement une otite. Elle requiert un diagnostic vétérinaire et un traitement médical dans les meilleurs délais.

Quelles sont les races canines sensibles aux otites ?

Par la forme des oreilles, certaines races sont davantage exposées aux inflammations des oreilles. C'est le cas des chiens aux oreilles tombantes (donc moins aérées) comme le Cocker, l'Épagneul, le Cavalier King Charles, le Basset et le Beagle. Le Bouledogue, le Labrador et le Shar-Pei sont également prédisposés.

Comment prévenir l'otite par le nettoyage des oreilles du chien ?

Toutes les deux semaines pour les chiens à oreilles tombantes et tous les mois pour les races à oreilles dressées, un nettoyage auriculaire limite les risques d'inflammation. Pour cela, munissez-vous de coton et d'un produit d'entretien auditif spécial animaux. Appliquez un peu de produit dans l'oreille puis massez délicatement afin qu'il se mélange aux impuretés accumulées. Ensuite, posez le coton à l'entrée du conduit auditif pour absorber le liquide et tirez-le doucement, toujours vers l'extérieur.

N'utilisez jamais de coton-tige, car vous pourriez percer le tympan par inadvertance ou tasser les impuretés dans le canal auditif !

Après chaque promenade, prenez un instant pour inspecter les oreilles de votre toutou (et le reste de son corps). Vous pourrez ainsi détecter une tique, un brin végétal coincé, une plaie peu profonde… et l'éliminer ou la soigner rapidement.

Après la baignade (rivière, mer, bain…), séchez soigneusement les oreilles du chien, car l'humidité est propice au développement bactérien.

Peut-on couper ou épiler les poils des oreilles du chien pour éviter l'otite ?

Une bonne aération des oreilles réduit les risques d'otite. Si elles sont tombantes ou très poilues, il ne faut pas hésiter à tailler davantage les poils autour d'elles. L'épilation autour du conduit auditif peut aussi s'avérer nécessaire si les poils bouchent entièrement ou partiellement son entrée. Un toiletteur canin peut s'en charger et vous montrer les bons gestes à adopter afin de ne pas blesser l'animal.