Oui, les moyens de l'Office national des forêts sont en "chute libre" depuis dix ans

Pour protéger les forêts de l'embrasement, encore faut-il s'en donner les moyens. Selon plusieurs internautes, l'Office national des forêts (ONF), dont l'une des missions principales est justement la protection contre les incendies, aurait de moins en moins de bras pour mener à bien cette tâche. "Les moyens de l'ONF pour s'occuper des forêts et baisser le risque d'incendie baissent", alertait ce jeudi 11 août un blog qui traite exclusivement du changement climatique, décrivant des effectifs "en chute libre". Une affirmation étonnante quand on sait que le réchauffement des températures fait peser de plus en plus de risques sur les poumons de la planète. Nous avons cherché à en savoir plus.