Comment sauver son linge quand il a tourné avec un mouchoir en papier ?

Oublier un mouchoir dans une poche avant de lancer une machine est une erreur courante. On se retrouve avec des résidus collés aux vêtements fraîchement lavés. Pas de panique, voici quelques astuces pour sauver votre linge.

Il y a cette étape fastidieuse, mais essentielle avant de mettre son linge dans le tambour de la machine à laver : vérifier que les poches des pantalons soient vides. Malheureusement, il arrive qu'un mouchoir en papier échappe à notre vigilance. Et là, c'est le drame. En sortant les vêtements, il s'est désagrégé et on se retrouve avec des petits résidus collés sur les pulls. Rien n'est perdu, il existe des techniques pour s'en débarrasser facilement.

Sécher et prendre son mal en patience

Une fois que vous avez sorti votre lessive de la machine à laver, étendez-le bien pour le faire sécher. La grande partie des résidus de mouchoir va sécher par la même occasion et tomber. N'hésitez pas à secouer vos vêtements un à un de manière énergique pour retirer les peluches puis attrapez une brosse. Il faut savoir que cette astuce ne permet pas de tout enlever. Si vous possédez un sèche-linge et que le filtre est bien propre, il peut aussi vous aider à collecter les morceaux de mouchoirs. Toutefois, c'est à double tranchant. En effet, le sèche-linge peut causer plus de ravage sur vos pulls, car les résidus risquent de s'incruster encore plus dans les fibres du vêtement.

Adopter le système D avec un collant en nylon

Cette technique est particulièrement utile pour retirer les poils d'animaux ou les cheveux collés sur les vêtements. Elle marche aussi très bien sur les résidus de mouchoir en papier. Attrapez un vieux collant ou un bas en nylon, enroulez-le autour de la main et passez sur le vêtement en effectuant des petits mouvements circulaires pour attraper les peluches accrochées. L'astuce parfaite pour recycler ses vieux bas et leur donner une seconde vie. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon en microfibre légèrement humidifié. Il suffit de le passer sur la surface du vêtement pour retirer les peluches.

Donner un bain d'aspirine à mes vêtements

Cette astuce insolite va permettre de dissoudre sans effort les résidus de mouchoirs en papier collés sur vos vêtements. Pour cela, il suffit de placer le linge dans une bassine et de la remplir d'eau chaude. Ajoutez ensuite quatre pastilles d'aspirine et mélangez pour permettre aux comprimés de bien se dissoudre. Laissez reposer toute la nuit afin de laisser le temps à l'aspirine d'agir. Le lendemain matin, videz la bassine, essorez le linge et faites-le sécher. Non seulement il n'y aura plus aucune trace de résidus, et si, par malchance, vous avez laissé un autre mouchoir dans une poche, il fera partie de l'histoire ancienne. Magique !