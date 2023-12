Ouverture, fréquence, tarifs… Cinq choses à savoir sur le nouveau train de nuit Paris-Berlin inauguré lundi

Neuf ans après sa fermeture, le train de nuit Paris-Berlin reprend du service. Ces rames rouleront trois fois par semaine, avant une accélération l’automne prochain.

S’endormir à Paris pour se réveiller à Berlin. Un souhait bientôt réalisable avec la nouvelle ligne ferroviaire reliant les capitales française et allemande, qui sera inaugurée ce lundi 11 décembre. Voici cinq choses à savoir sur ces nouveaux trains de nuit.

Quand la ligne est-elle opérationnelle ?

Dès ce lundi, un train partira de la gare de l’Est, à Paris, pour rejoindre la gare centrale de Berlin en passant par celles de Strasbourg, Francfort, Erfurt et Halle. Un premier trajet "un peu symbolique", selon Clément Beaune, puisque des "jeunes franco-allemands" seront à bord pour marquer le coup d’envoi. Ce voyage de 13 heures va mettre fin à neuf ans de somnolence de la ligne. "C’est une très belle nouvelle parce que c’est la relance du train de nuit. Les ventes sont bonnes", s’est réjoui le ministre des Transports sur France info. Les premiers billets ont été mis en vente le 19 octobre dernier.

Qui affrète ces trains ?

La ligne a été rouverte dans le cadre d’un partenariat européen, conclu en 2020 entre les compagnies française, allemande et autrichienne : la SNCF, la Deutsche Bahn et la compagnie autrichienne ÖBB. Les rames Nightjet sont, quant à elles, mises en service par ÖBB et ont même été modernisées à l’automne dernier.

Dans un premier temps, les trajets Paris-Berlin seront possibles trois fois par semaine - ALEX HALADA / AFP

Combien coûte un voyage ?

Le prix du billet dépend évidemment de la place occupée dans la rame. On peut lire sur le site de la SNCF que "3 niveaux de confort sont proposés" dans ce train de nuit, avec des "places assises à partir de 29,90€, compartiments couchettes 4 ou 6 personnes à partir de 49,90€ et cabines Standard et Deluxe simple, double et triple à partir de 89,90€". Il s’agit ici des premiers prix disponibles à la vente.

Car d’après nos simulations, ces tarifs peuvent vite enfler. Par exemple, pour un départ le 12 décembre et une arrivée le 13 au matin, il faudra compter 94 euros minimum pour un siège classique dans un compartiment, à partir de 164 euros pour avoir une couchette et jusqu’à 689 euros pour disposer d’une cabine privée. Un prix qui ne comprend qu’un aller simple pour Berlin. Pour un trajet aller-retour, par exemple du 16 au 22 janvier et avec une couchette réservée à bas prix dans un compartiment de six places, il faudra débourser 209 euros. Des tarifs qui peuvent encore être supérieurs à l’avion.

Les tarifs proposés pour un aller effectué le 12 décembre, de Paris à Berlin - DR

Aujourd’hui en Europe, les billets de train sont en moyenne deux fois plus chers que ceux pour prendre l'avion pour un même trajet, selon une étude récente de Greenpeace. En France, un billet de train, toutes liaisons confondues, coûte toujours 2,6 fois plus cher qu'un billet d'avion.

À quelle fréquence peut-on voyager ?

Pour son lancement, la ligne ne fonctionnera qu’à raison de trois fois par semaine. Le train partira de Paris à 19h12 les mardis, jeudis et samedis pour une arrivée à Berlin à 8h26. Et quittera Berlin tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h18, pour arriver à Paris à 10h24. Ce qui induit que dans la perspective d’un week-end à Berlin, il n’est pas possible de partir un vendredi soir et de revenir un dimanche. Dans un communiqué, les trois compagnies précisent cependant que l'"offre deviendra quotidienne à partir de l’automne 2024".

Les couchettes des nouveaux trains de nuit de la compagnie autrichienne OBB, bientôt disponibles pour relier Paris à Berlin - ALEX HALADA / AFP

D'autres trains de nuit sont-ils prévus ?

Avec leur partenariat, les compagnies ferroviaires cherchent à "promouvoir les trains de nuit en Europe, avec l’objectif de développer encore la transition écologique de la mobilité". Dans ce cadre, une première ligne reliant Paris à Vienne pendant la nuit a été lancée en 2021 et est donc complétée avec cette offre Paris-Berlin, mais aussi Bruxelles-Berlin, ouverte le même jour. D’autres trains de nuit doivent voir le jour, comme Zurich-Barcelone en 2024.

"On va continuer jusqu’à dix lignes de trains de nuit, c’est le plan de Jean Castex que l’on met en place pour que ce soit un mode de transport écologique, populaire", a par ailleurs souligné Clément Beaune. Cela comprend la ligne Paris-Aurillac, lancée ce dimanche 10 décembre, qui s’ajoute aux réouvertures du Paris-Nice et du Paris-Lourdes en 2021. À ce jour, la SCNF propose huit destinations en France, desservies en train de nuit : Toulouse, Nice, Briançon, Albi, Argelès-sur-Mer, Ax-les-Thermes, Cannes et Lourdes.