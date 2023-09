"Ceux qui risquent leur vie en mer ne sont pas des envahisseurs" : l'appel du pape François à Marseille

Pour le Saint-Père, qui a dépeint tour à tour Marseille comme "le sourire de la Méditerranée" et "la capitale de l'intégration des peuples", la cité phocéenne a son rôle à jouer dans l'accueil des migrants. "Marseille, c'est un grand port, une grande porte qui ne peut être fermée", a estimé François, appelant à "accueillir" et non à "cacher" les personnes migrantes.

De même, le souverain pontife, qui avait réalisé son premier voyage officiel il y a dix ans sur l'île italienne de Lampedusa, a appelé à une prise de responsabilité de la part des Européens. "Le phénomène migratoire n'est pas une urgence momentanée, c'est quelque chose qui est toujours bon, c'est un processus qui se déroule en Méditerranée, qui exige une responsabilité européenne pour face aux difficultés objectives", a-t-il déclaré, puis d'ajouter que "les nations les plus développées doivent faire preuve de fraternité, de solidarité, d'apporter une aide".