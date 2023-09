Pape François à Marseille : la papamobile, voiture iconique dans laquelle il va remonter le Prado

Auparavant, lors des premiers voyages de Jean-Paul II, en 1979, des autocars avaient d'abord été aménagés pour permettre à ce pape très populaire d'avoir un contact plus large avec les foules immenses qui se massaient à son passage.

Jean-Paul II, suite à l'attentat qui l'avait visé en 1981, a ensuite utilisé des papamobiles, plus pratiques, plus sécurisés et plus proches des foules, dans plus de 130 pays, et sur les cinq continents.

Les premiers exemplaires des "papamobiles" ont été réalisés par British Leyland et Range Rover. Différents pays, mais aussi différents constructeurs, ont ensuite fait construire d'autres modèles afin notamment de minimiser les coûts exorbitants du transport.

La plupart des véhicules ont été fournis au Vatican par le constructeur allemand Mercedes, mais François a également été aperçu à bord d'un Dacia Duster, aménagé en 2019, ou encore d'un Toyota Mirai, en 2020.

Tous les véhicules roulent en moyenne à une allure de 3 km/h au contact des foules.