Le pape François à Marseille : "Souverain pontife", "archevêque", "eucharistie"... Le glossaire pour tout comprendre à la visite historique

Liturgie : Elle correspond à l'ensemble du culte rendu à Dieu par l'Église, que ce soit lors de rites, de chants ou de prières codifiées. La plus connue des liturgies est la messe, découpée en quatre temps : les rites initiaux, la liturgie de la Parole, la liturgie de l'eucharistie, les rites de communion, au cours de laquelle l'eucharistie est rendue, et enfin les rites de conclusion. Il existe plusieurs autres sacrements, dont le baptême, la confirmation ou encore le mariage. Chaque célébration catholique s'appuie sur un déroulement précis, mais plusieurs temps forts sont communs, comme un signe de croix au début et à la fin de la cérémonie, la lecture de la Bible et en particulier des Évangiles, des prières dont le Notre-Père, etc, liste la librairie Bayard.

Eucharistie : Elle correspond à un temps de communion au cours duquel du pain et du vin sont servis, en signe de commémoration de la mort de Jésus. Selon la doctrine catholique, l'Église renouvelle alors le geste du Christ juste avant sa mort, lorsqu'il a fait l'offrande de son corps et de son sang aux apôtres, d'après la Bible. Son corps s'incarnerait alors dans le pain, l'hostie consacrée donnée aux fidèles, et son sang dans la coupe de vin.

Homélie : Au cours de la messe, elle correspond à un temps de méditation et de commentaire sur les lectures de la Bible réalisées pendant l'office. Elle est prononcée par un diacre, un prêtre ou un évêque. Elle doit montrer l'écho entre les textes saints et la vie quotidienne du croyant. Ce discours se distingue du sermon, qui apporte plutôt un enseignement sur la morale ou la doctrine chrétienne.