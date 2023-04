Papiers d'identité : des délais d'obtention divisés par deux d'ici l'été, promet Elisabeth Borne

Par ailleurs, Elisabeth Borne a promis de "renforcer le nombre de rendez-vous qu'on peut proposer aux Français" et de doubler le nombre de créneaux disponibles. Les communes disposant de bornes de recueil des empreintes seront incitées, notamment financièrement, à renforcer leur service, avec des rendez-vous le soir ou le samedi.

D'ici l'été, 650 bornes supplémentaires seront également mises en place, notamment dans les 30 départements où les délais sont les plus longs. Les collectivités pourront bénéficier d’un soutien financier et humain de la part de l’État, promet-on à Matignon. L'objectif est de passer de 850.000 rendez-vous par mois en février à 1,6 million de rendez-vous par mois à partir de juin. "L'accompagnement pour les collectivités sera de 100 millions d'euros par an", a précisé Elisabeth Borne, assurant ainsi les maires d'"un soutien pérenne" pour développer ce service dans leur collectivité.