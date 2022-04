Papiers d'identité : des délais d'obtention "proche de la normale d'ici l'été"

Prendre son mal en patience. Depuis la sortie de la crise sanitaire, les demandes en cartes d'identité et en passeports ont fortement augmenté, ce qui a fait exploser les délais pour obtenir un rendez-vous en mairie. L'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés), en charge de superviser la délivrance de ces documents, souhaite ainsi une amélioration des temps d'attente "d'ici à l'été", comme l'a assuré, ce vendredi 29 avril, sa directrice, Anne-Gaëlle Baudoin, auprès de nos confrères de FranceInfo.

Si le délai actuel pour obtenir un rendez-vous en mairie est actuellement "en moyenne de deux mois", il est habituellement de 15 jours à trois semaines "avec un délai ensuite pour instruire et fabriquer ce titre qui est, lui aussi, d'environ 15 jours à trois semaines", a détaillé la directrice de l'ANTS. Aussi, son objectif est de retrouver "d'ici à l'été" des délais de délivrance comparables à ceux de l'avant-Covid : "Nous souhaitons que la situation soit le plus proche possible d'une situation normale en matière de rendez-vous et que personne ne soit empêché de partir en vacances ou contrainte d'une façon ou d'une autre", poursuit-elle.