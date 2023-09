Quels dangers guettent mon chat à l'arrivée de l'automne ?

On pense à tort que les tiques ne prolifèrent qu'au printemps et en été et qu'une fois les beaux jours passés, le chat est tranquille pour quelques mois. Pourtant, ces vampires miniatures, vecteurs de maladies graves (maladie de Lyme…), sont particulièrement actifs à l'automne. En effet, les tiques se portent très bien quand le thermomètre descend sous 20°C et elles aiment la chaleur. Quoi de mieux alors qu'un chat qui fait son pelage d'hiver et passe ses après-midi près du poêle ? Elles ont le gîte, le couvert et le chauffage !

Si vous avez appliqué régulièrement un traitement préventif depuis le début du printemps, poursuivez-le jusqu'à la fin de l'année. Dans le cas contraire, traitez votre chat (comprimé, pipette…) dès que vous apercevez une tique, sans oublier de nettoyer minutieusement son coin favori, et redoublez d'attention en vérifiant son pelage tous les jours !

Avec la même intention opportuniste et des conditions de traitement identiques, les puces peuvent aussi s'installer sur votre chat à l'automne.