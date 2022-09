Parcoursup : 160 bacheliers sans affectation pour cette rentrée

Quand Parcoursup laisse des lycéens sans solution à l'heure de la rentrée. Un total de 160 bacheliers sont encore sans affectation à l'issue de la procédure, ont indiqué jeudi le ministère de l'Éducation et celui de l'Enseignement supérieur.

Selon les deux ministères, "l’évolution de la démographie lycéenne et les résultats de la phase d'admission ont permis de réduire sensiblement le nombre de candidats à accompagner" et les Commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) ont "pu mettre à profit l'expérience acquise pour prendre en charge plus rapidement les bacheliers cette année". "À l'issue de la phase complémentaire, 160 lycéens, très majoritairement des lycéens professionnels, continuent d'être accompagnés par les CAES", qui "restent mobilisées jusqu'à la fin du mois d'octobre avec les universités et les acteurs territoriaux" pour "leur proposer une solution adaptée".