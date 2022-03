Parcoursup 2022 : dernières heures pour remplir ses vœux

Encore quelques heures de réflexion et de stress pour les élèves de terminale et étudiants en réorientation. Ces derniers ont jusqu'à minuit ce 29 mars pour inscrire leurs dix vœux maximum et vingt sous-vœux parmi toutes les formations reconnues par l'Etat, sans les classer, dans Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac. Ils ont cependant jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature.

À noter que cette année, Parcoursup s'articule avec le baccalauréat. La date de clôture des choix d'orientation a ainsi été fixée quinze jours après la fin des épreuves finales de spécialité des bacs généraux et technologiques (du 14 au 16 mars). Les notes obtenues à ces épreuves seront intégrées au dossier. Une manière de revaloriser le baccalauréat et de l'inscrire en pleine cohérence avec l’accès à l’enseignement supérieur, selon la plateforme.