Paris : dans les années 30, un projet prévoyait-il vraiment un parking en haut de la tour Eiffel ?

Ce projet de construction n'a rien d'un canular. Il a bel et bien germé dans l'esprit de l'ingénieur André Basdevant, comme l'indiquent les journalistes François Vey et Emmanuel Hecht. Dans La Tour Eiffel, vérités et légendes (2018, Perrin), ils affirment qu'en 1934, cet ingénieur français a proposé "la construction de deux rampes hélicoïdales en béton, placées de chaque côté de la Tour". Celles-ci se rejoignaient ensuite sur une plateforme autour de l'édifice qui permettait de stationner. Objectif de l'initiative ? Rendre accessible en voiture le restaurant du célèbre monument parisien. Une manière de déjeuner à 115 mètres d'altitude sans efforts.