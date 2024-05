Paris : des agents de la voirie en grève réquisitionnés par la préfecture de police

Les agents de la voirie de Paris ont annoncé une grève illimitée à partir du vendredi 10 mai. Mais la préfecture de police a décidé de réquisitionner plusieurs agents. Et ce, en vue de "garantir la sécurité des tunnels parisiens".

Une décision ferme. En réponse au préavis de grève reconductible à partir du 10 mai déposé le 1er mai par la CGT MITCCAP (Maîtrise, Ingénieurs, Techniciens, CAPSA, Contrôleurs des Administrations Parisiennes), la préfecture de police de Paris a publié, mercredi 8 mai, un arrêté dans lequel elle annonce avoir décidé de réquisitionner des agents de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris, rapportent Le Parisien et ActuParis. Et ce, du vendredi 10 mai au vendredi 17 mai.

La préfecture justifie sa décision par sa volonté de "garantir la continuité d'un service minimum de surveillance des tunnels routiers du territoire parisien".

La crainte d'une perturbation de la circulation à Paris et en banlieue

Dans son arrêté, la préfecture de police de Paris se base sur l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales qui l'autorise, en cas d'urgence, à "réquisitionner tout service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées", mentionne-t-elle dans l'arrêté.

La préfecture de police écrit par ailleurs que le déclenchement d'une grève des agents de la voirie chargés de la sécurité des tunnels parisiens "ne permettra plus de garantir [leur] sécurité" et que "les véhicules ne pourront plus emprunter ces tunnels, avec pour conséquence de perturber fortement la circulation à Paris et dans sa banlieue". Une situation qui "porterait une atteinte grave à la bonne circulation des véhicules de sécurité et de secours compromettant ainsi la sécurité des personnes", selon la préfecture.

Quatre agents seront réquisitionnés par jour du vendredi 10 mai au vendredi 17 mai. S'ils refusent d'assurer leur tâche, ils s'exposent à des sanctions pénales prévues dans le Code général des collectivités territoriales.