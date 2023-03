Paris : en pleine grève des éboueurs, une manif défend... les rats

Sur Twitter, Paris Animaux Zoopolis (PAZ) dénonce un arsenal de méthodes "cruelles et inefficaces". "Les rats sont des êtres sensibles, intelligents, joueurs et empathiques. [...] Les rats sont des animaux empathiques désireux d’aider leurs congénères dans la détresse, même s’ils ne doivent en tirer aucun bénéfice", affirme l'organisation. "Dès qu’on parle des rats, on entend tout et n’importe quoi. NON, les rats ne sont pas responsables de tous les maux en France", met-elle en avant. "Empoisonnement, piège à colle, tapette… STOP", réclame l'association avec force.

Plutôt que de miser sur l'éradication des rongeurs - dont plusieurs millions de spécimens seraient présents dans les rues parisiennes -, la PAZ propose de mettre l'accent sur la rénovation des logements insalubres et de mettre en place une meilleure politique de gestion des déchets. "Et si on commençait à parler sérieusement d'une cohabitation pacifique avec les rats ? Mettons en place des méthodes non létales", suggère-t-elle sur Twitter, sollicitant Anne Hidalgo pour "mettre en place un groupe de travail sur des méthodes éthiques et efficaces".