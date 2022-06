Paris : fin de la grève des éboueurs, mais encore de nombreuses poubelles à ramasser

À Paris, l’organisation de la collecte des déchets des ménages et assimilés relève de la Direction de la propreté et de l'eau (DPE). Les services municipaux assurent la collecte dans les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, et 20e, la collecte des autres arrondissements est réalisée par des entreprises privées.

De ce fait, certains arrondissements n'ont pas été touchés par le mouvement. Alors que certains trottoirs croulaient sous les ordures, comme dans le 5e ou le 17e, le mouvement est passé inaperçu dans le 11e par exemple.