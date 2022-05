Abattage d'arbres au pied de la Tour Eiffel : la mairie de Paris rétropédale

Marche arrière pour la mairie de Paris. Lundi, un de ses adjoints a annoncé que la municipalité s'engageait à n'abattre aucun arbre au pied de la Tour Eiffel. Il répond ainsi à la controverse suscitée par un projet de réaménagement du quartier qui menaçait une vingtaine d'arbres, parfois centenaires.

"Il n'y aura pas d'abattage d'arbre, l'engagement est pris par Anne Hidalgo", a assuré sur Twitter Christophe Najdovski, l'adjoint aux espaces verts et à la biodiversité. "Le projet va être revu pour que chaque arbre soit préservé", a-t-il précisé, en tentant d'éteindre la polémique née ces derniers jours à cause du projet "OnE", qui prévoyait de végétaliser et "piétonniser" les alentours du Trocadéro et de la Tour Eiffel, tout en supprimant certains arbres pour construire notamment des bagageries pour les visiteurs et des locaux pour les employés.