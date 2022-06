Usage de gaz lacrymogène : que s'est-il passé samedi soir à la gare de l'Est ?

D’autres images filmées par des amateurs corroborent une utilisation de gaz lacrymogène sur plusieurs personnes situées près de bus. Ayant posté une vidéo sur Twitter (voir plus bas), Louis P. le mentionne à l'oral à plusieurs reprises, sans que la scène soit aussi claire puisque tournée de plus loin et en hauteur. Contactée par TF1 info, la Préfecture de police indique que "suite à des perturbations du trafic ferroviaire dans la soirée, une très forte affluence d’usagers a été observée en gare de l’Est au départ de bus de substitution", sans préciser lesquels. La BAC (Brigade anti-criminalité) a été appelée gare de l’Est pour aider la police des transports et les agents de la Suge, la sûreté ferroviaire. La préfecture décrit le passage en force de "certains voyageurs alors que priorité est donnée aux femmes et aux enfants". Elle confirme l’usage, "au moins à une reprise par les effectifs de police, de gaz lacrymogène afin de repousser la foule ingérable et d’éviter des mouvements dangereux".