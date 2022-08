Paris : l'activité touristique repart en flèche, sans retrouver le niveau de 2019

Dans le détail, les touristes étrangers sont majoritairement originaires des États-Unis (949.000), devant le Royaume-Uni (737.000) et l'Allemagne (560.000). Suivent l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la Suisse, le Proche et Moyen-Orient et le Brésil.

La reprise confirmée ne permet toutefois pas d'atteindre le niveau de fréquentation du premier semestre 2019, puisqu'elle reste inférieure de 23% par rapport à cette période.

Parmi les principaux monuments visités, le musée du Louvre affiche 3,3 millions de visiteurs (- 30% par rapport à 2019), la tour Eiffel, 2,5 millions de visiteurs (- 9%), le musée d'Orsay, 1,3 million (- 27%) et le château de Versailles, 2,9 millions (-27%).