Les déchets recyclables sont-ils mélangés aux ordures ménagères ?

Interrogé sur cette image, l'Observatoire régional des déchets en Île-de-France (ORDIF) n'est absolument pas étonné. Auprès de TF1info, son directeur Helder de Oliveira explique qu'il s'agit d'une démarche tout à fait normale dans le cadre de la "qualité du tri". Car, bien que cela ne paraisse pas évident, c'est "la question cruciale" pour la collecte de déchets. "Le premier rôle de l'agent chargé de la collecte des déchets, avant même de charger le bac, c'est de vérifier qu'il y a bien des emballages et du papier dans le bac jaune", précise ainsi celui qui est chargé de l'ORDIF.

Or, parfois, cela n'est pas le cas. Soit parce que certains résidents ont jeté leurs sacs d'ordures ménagères. Soit parce que des ordures ont été jetées par des passants directement dans le bac jaune avant le passage des éboueurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la capitale, la réglementation précise que les bacs jaunes ne doivent pas être déposés sur le trottoir plus d'une heure avant le passage des véhicules de collecte et doivent être rentrés dans les immeubles un quart d'heure après. En cas de poubelles noires ou d'ordures dans une benne, les agents ont alors "pour consigne" de refuser le bac dans son intégralité. La poubelle jaune est donc laissée sur la voirie, où elle est ensuite récoltée par les véhicules destinés au ramassage des ordures ménagères.