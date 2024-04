"Sorbonne complice" : après Sciences Po, des étudiants bloquent l'université en soutien à Gaza

Plusieurs dizaines d'étudiants ont entrepris un blocage de la Sorbonne. Ils sont mobilisés en soutien aux Palestiniens de Gaza. L'université parisienne sera fermée ce lundi après-midi.

Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés ce lundi à la mi-journée à la Sorbonne, à Paris, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Une mobilisation devant le bâtiment et à l'intérieur de l'université, où ils ont installé des tentes, après une action similaire à Sciences Po vendredi.

"Il n'y a plus d'entrée possible" dans les bâtiments depuis midi environ, a indiqué la communication de l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne, précisant que "la Sorbonne sera fermée cette après-midi sur décision du rectorat". Selon le rectorat de Paris, une trentaine de militants sont rassemblés à l'intérieur de la Sorbonne, où neuf tentes ont été installées dans la cour et trois dans le hall, et un drapeau palestinien posé au sol. "Les amphithéâtres ont été évacués vers midi et des examens ont été annulés", a-t-on ajouté. "Israël assassin, Sorbonne complice", ou "ne nous regardez pas, rejoignez-nous" chantaient des étudiants devant la Sorbonne.

Approximativement 150 personnes étaient rassemblées, selon un comptage de l'AFP, en présence notamment du député LFI Louis Boyard. "On est là suite à l'appel des étudiants de Harvard, Columbia", a indiqué à l'AFP Lorélia Fréjo, étudiante à Paris-1 et militante de l'organisation étudiante Le Poing Levé. "Après les actions à Sciences Po, on est là pour que ça continue". Vendredi, une journée de blocage et de mobilisation, émaillée de tensions, s'était tenue à Sciences Po Paris, en présence de plusieurs députés LFI. La présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a appelé ce lundi matin sur Twitter à une "mobilisation générale de soutien" aux étudiants de la Sorbonne.