Paris : où pourra-t-on nager dans la Seine à partir de 2025 ? Les trois zones dévoilées

Les projets des futurs sites de baignade parisiens dans la Seine se précisent. Les trois zones de baignades devraient ouvrir à l'été 2025. La mairie a également annoncé qu'ils ne seront pas ouverts toute l'année.

Enchaîner quelques brasses dans la Seine sera bientôt possible. Plus précisément à Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, sur le bras Marie (entre l'île Saint-Louis et Saint-Paul) dans le 4e arrondissement, ainsi que sur le bras de Grenelle, non loin de la tour Eiffel, dans le 15e. Voici les trois sites de baignade parisiens dans la Seine que la mairie de Paris souhaite ouvrir au public amateur de loisirs aquatiques à l'été 2025.

Les projets de ces sites prennent forme dans une délibération du prochain conseil de Paris, qui sera par ailleurs soumise aux élus fin mai.

10 millions d'euros de travaux

La mairie de Paris a donné quelques précisions sur ces futurs sites de baignade. D'abord, le site situé à Bercy, entre les ponts de Bercy et de Tolbiac, doit s'étendre sur 110 m de berges. Il coûtera au total 6 millions d'euros, un coût "majoré" en raison "d'ouvrages de sécurisation" pérennes pour pouvoir maintenir la navigation fluviale sur le chenal.

Concernant les sites de Pont-Marie, qui fera 75 m de long, et de Grenelle (80 m), ils coûteront 2 millions d'euros chacun car, situés sur des bras secondaires de la Seine, ils ne nécessiteront pas ces ouvrages. Leur zone de baignade s'étendra "sur le chenal de navigation", précise la mairie. Cette dernière négocie depuis plusieurs mois avec les professionnels usagers du fleuve (fret, bateaux-mouches), inquiets de restrictions de circulation, particulièrement sur le bras Marie.

Une baignade limitée

Pour ces trois sites, la mairie a prévu l'installation de pontons flottants, qui permettront de "faciliter la surveillance des nageurs" et d'"empêcher la baignade hors zone délimitée". Les travaux seront menés au printemps 2025 pour que les sites de baignade puissent ouvrir "fin juin 2025", a annoncé la mairie dirigée par Anne Hidalgo, laquelle a d'ailleurs prévu de se baigner dans la Seine autour du 23 juin prochain, soit un mois avant les épreuves de triathlon et de natation marathon.

La baignade dans les trois sites parisiens ne sera toutefois pas autorisée toute l'année. Ceux qui comptaient barboter dans la Seine en plein hiver risquent donc d'être déçus, puisque la baignade "sera limitée à la saison estivale". En revanche, elle sera "gratuite et ouverte largement au public", assure la mairie.

La reconquête du fleuve parisien pour les JO

Dans le cadre de Paris Plages, se baigner dans les eaux de la capitale est déjà possible depuis 2017 dans le bassin de La Villette et depuis 2023 dans le canal Saint-Martin. La reconquête de la Seine pour y permettre la baignade a connu un coup d'accélérateur avec les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. L'État et les collectivités ont investi 1,4 milliard d'euros pour construire notamment le bassin de rétention des eaux pluviales et usées d'Austerlitz.

Le suspense demeure cependant sur la bonne tenue des épreuves olympiques dans la Seine après l'annulation en août 2023 de plusieurs répétitions en raison de seuils de qualité de l'eau dépassés, notamment après de fortes pluies. Les analyses réalisées de 2015 à 2023, transmises à l'AFP par la mairie de Paris, ont d'ailleurs montré de fortes variations l'été dernier, avec plusieurs pics de concentration de deux bactéries indicatrices de contamination fécale.