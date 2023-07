Paris : les trois premiers sites de baignade dans la Seine dévoilés

Ces emplacements vont accueillir des infrastructures spécifiques, où la baignade sera "encadrée et surveillée", sous la supervision des maîtres nageurs. "Les plans d'eau surveillés seront délimités par des bouées et un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais", précise la mairie dans un communiqué. Les horaires, quant à eux, pourraient être similaires à ceux de Paris-Plages.