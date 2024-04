Paris placée "deuxième ville européenne où il fait le mieux vivre" : ce classement est-il fiable ?

La Ville de Paris s'est félicitée, vendredi, d'avoir été placée "deuxième ville européenne où il fait le mieux vivre". Un résultat, publié par le cabinet canadien Resonance Consultancy, qui étonne certains internautes. Le classement prend en compte l'avis des habitants, mais aussi celui des touristes et des investisseurs.

Paris, ville de l'amour, est-elle aussi l'une des villes les plus agréables ? C'est ce qu'affirme la mairie de la capitale française. Dans une publication mise en ligne ce vendredi 19 avril, la municipalité s'est félicitée d'avoir été placée par le cabinet Resonance "deuxième ville européenne où il fait le mieux vivre", juste derrière Londres. Une consécration qui n'a pas manqué de faire réagir. "C'est une blague", se demande ainsi un internaute en commentaire, quand un autre ironise sur la ville la plus attractive "pour les rats". Si bien que certains accusent l'étude d'avoir été "bidonnée" pour satisfaire les autorités. "Ce cabinet a-t-il un lien quelconque avec l'équipe en place ?", s'interroge l'un d'eux. Nous avons voulu vérifier.

Un cabinet de conseil dans le tourisme

Comme son nom l'indique, Resonance consultancy est un cabinet de conseil. Basé à Vancouver avec des bureaux également aux États-Unis et en Asie, il travaille notamment avec des collectivités locales. Objectif, leur proposer "des stratégies, des marques et des campagnes" afin de les aider à "attirer les talents, le tourisme et les investissements". En Europe, le cabinet travaille par exemple avec le gouvernement régional de Bruxelles pour "créer une histoire, une marque et un message original pour unifier la capitale de l'Europe". Alors a-t-il un lien avec la capitale française ? Il n'existe en tout cas aucune trace d'un travail réalisé par ce cabinet pour la mairie.

Penchons-nous maintenant sur la méthodologie du rapport. Pour la deuxième année consécutive, le cabinet canadien a analysé plus de 180 villes européennes pour déterminer son "top 100" des meilleures villes. Pour ce faire, les experts utilisent une combinaison de statistiques européennes, via la base de données de l'OCDE et Eurostat, mais aussi un ensemble d'informations venues des principales plateformes, comme Google, Instagram, ou encore TripAdvisor, le site spécialisé dans la recommandation touristique.

Cet ensemble d'informations est catégorisé en trois grands critères : la qualité de vie, le charme et la prospérité. Pour évaluer la qualité de vie, le cabinet va par exemple prendre en compte le nombre total de kilomètres de pistes cyclables répertoriés sur les cartes, le nombre de sites touristiques classés sur Tripadvisor où la proportion d'espaces verts enregistrés par l'OCDE. Il prend aussi d'autres indications en compte, comme le nombre de fois où la ville est recherchée sur Google, considérant que cela en fait une ville "attractive". Toutefois, les données sont aussi qualitatives, puisque le cabinet ne comptabilise que les lieux touristiques, culturels et de loisirs les mieux notés sur Tripadvisoir (soit, ceux qui possèdent plus de quatre étoiles). Un mélange décrit comme "éclectique" par le cabinet, qui va du nombre d'entreprises les plus prospères à la vie nocturne et culturelle de la ville, en passant par la qualité des différentes infrastructures, comme les aéroports.

Des critères très "éclectiques"

À la différence d'autres classements, celui-ci ne prend donc pas uniquement en compte la qualité de vie à partir des statistiques locales, mais aussi la perception vue de l'étranger. Un choix justifié par le PDG Chris Fair en introduction du rapport. Selon lui, si des facteurs tels que le temps de trajet pour se rendre au travail ou la criminalité "influencent notre perception des villes lorsqu'il s'agit de choisir un quartier" les experts de Resonance affirment que ces informations "n'ont que peu ou pas de lien avec les performances globales d'une zone urbaine lorsqu'il s'agit d'attirer les talents, le tourisme ou les investissements, du moins pas à court terme". Et c'est ainsi que "l'enivrante capitale française", arrive en première place du classement pour la qualité de vie, malgré des données peu réjouissantes en matière de "chômage et problèmes économiques". À titre de comparaison, le cabinet classe Paris au 47ᵉ rang mondial dans la catégorie "taux de pauvreté" mais seconde dans la ville qui propose les meilleurs musées et dixième parmi les villes les plus accueillantes pour les cyclistes.

C'est pourquoi ce classement ne représente pas à lui seul la vision qu'ont les Parisiens de leur propre ville. D'ailleurs, si plus de 81% d'entre eux se disent satisfaits de vivre dans leur ville, un rapport annuel de la Commission européenne montre qu'ils sont moins satisfaits que les habitants de Copenhague (95%) ou Stockholm (94%), capitales qui arrivent respectivement à la 28ème place et à la 16ème place du classement réalisé par Resonance consultancy.

IMMERSION - Arnaques, transports et accueil : on a joué les touristes pendant 24 heures Source : JT 20h WE

En résumé, ce classement dont se félicite la ville de Paris ne prend pas en compte la seule satisfaction des Parisiens, mais aussi l'attrait de la ville pour les étrangers, touristes ou investisseurs. Reste que l'étude, publié par un cabinet qui compte plus de 25 ans d'activité, est fiable, considéré comme l'un des meilleurs au monde. En 2018, Bloomberg décrivait le travail de Resonance consultancy sur les meilleures villes comme "l'étude la plus complète du genre". "Il identifie les villes les plus recherchées par les habitants, les visiteurs et les hommes d'affaires, plutôt que de simplement s'intéresser à la qualité de vie ou l'intérêt touristique.”

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.