Paris Plages : où se baigner cet été dans la capitale ?

Là-bas, la baignade est ouverte du dimanche au jeudi de 10h à 22h et de 10h à minuit les vendredis et samedis. En plus de piquer une tête, il sera possible de pratiquer le kayak polo ou de s’essayer à la pirogue, sport nautique traditionnel polynésien.

Et l'une des grandes nouveautés de cette 22e édition de Paris Plages sera la possibilité de tester la baignade en eau vive dans le Canal Saint-Martin. Rendez-vous tous les dimanches du 9 juillet au 20 août, de 12h à 16h. À cette occasion, un ponton sera installé, une surveillance mise en place et des transats seront mis à disposition.

La Ville de Paris installera également des espaces de brumisation, 3 sur les quais de la Seine et un au bassin de la Villette.