Pourquoi la tour Eiffel s'illumine en vert ce jeudi à 8h

C'est un "message de reconnaissance mais aussi d'espoir pour les plus de 28.000 malades en attente de greffe", s'est félicité dans un communiqué Greffes +, un collectif d'associations, de fédérations et de fondations œuvrant pour augmenter les dons d'organes et "diffuser une culture du don au sein de la société française". Le collectif s'est dit "fier et ému" de cette initiative, saluant le "soutien de la société d'exploitation de la Tour Eiffel".

Pour ce qui est du choix de la couleur, il s'agit d'une référence au ruban vert, qui symbolise le don d’organes et de tissus. Il a été créé et adopté en 2019 pour signifier l'engagement de ceux qui le portent envers cette cause, comme peut le faire le ruban rose pour le cancer du sein. Il désigne aussi le long travail de prise de conscience nécessaire en la matière, et le travail de sensibilisation sur le sujet qu'il reste encore à effectuer.