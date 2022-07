Paris : rongée par la rouille, la tour Eiffel serait mal en point

Le témoignage d'un cadre du site, dans Marianne, suffit à résumer la situation. "C'est bien simple, si Gustave Eiffel visitait les lieux, il aurait une syncope !" Car l'ingénieur qui a donné son nom à l'ouvrage avertissait il y a déjà plus de 120 ans sur l'importance de "s'opposer à un commencement de rouille". Pour protéger le monument de cette maladie qui ronge le fer, les couches de peinture se sont donc multipliées. Si bien qu'en 1968, 34 films de peinture se superposaient sur la charpente métallique. De quoi mettre à mal les plus de 18.000 pièces de fer. Ainsi, une source citée par le magazine estime que, dès la fermeture du monument en 1980, il aurait fallu "la décaper entièrement et la repeindre à neuf". Un conseil qui n'a toujours pas été entendu.

Depuis plus d'une décennie, plusieurs rapports confidentiels, dont Marianne affirme détenir des copies, montrent comment cette gestion de court terme, qui consiste à repeindre sur le problème, a empêché de le résoudre. Un audit complet rendu en février 2010 jugeait ainsi la peinture "bien adaptée" mais appelait à ce que l'ossature fasse l'objet "d'une surveillance exhaustive", déplorant un manque de suivi. "On laisse la tour se dégrader, alors que les caisses sont pleines grâce aux touristes", écrivait déjà la société Dekra, chargée de l'audit. Ensuite, en 2014, la société Expiris avait repéré de l'enrouillement et de l'écaillage "un peu partout sur le monument". Avec trop de couches superposées, l'entreprise évaluait que seulement 10% de la peinture "tient". Enfin, en 2016, un bilan cité par l'hebdomadaire recensait 884 "défauts" - allant de l'enrouillement à la corrosion - dont 68 cas dans lesquels une "modification de la structure (...) met en cause sa durabilité".