Paris : le Moulin Rouge sommé de cesser son numéro avec des serpents

Le cabaret précise toutefois avoir déjà annoncé cette décision aux deux députées co-rapporteures de la mission d'application de la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, Anne-Laurence Petel (Renaissance) et Danielle Simonnet (LFI). Cette loi, qui renforce l'encadrement des spectacles présentant des animaux sauvages, concerne les discothèques et les plateaux de télévision, mais pas les cabarets.

Dans ce spectacle quotidien du cabaret, une danseuse plonge dans un bassin transparent et manipule de grands pythons, qui tentent de maintenir leurs têtes hors de l'eau. "Les deux espèces utilisées dans cette partie du spectacle, un python molure et un python réticulé provenant d'Asie du sud-est, sont des espèces protégées", écrivent les adjoints de la maire Anne Hidalgo en charge de la condition animale, Christophe Najdovski, et du tourisme, Frédéric Hocquard, dans leur lettre au Moulin Rouge.