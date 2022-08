Paris : le stationnement gratuit des deux-roues, c'est fini

"On a beaucoup de clients qui changent de véhicule, qui passent de l'essence à l'électrique. On avait déjà des ventes régulières avant, mais là, c'est sûr que ça a monté, c'est multiplié par trois", note également le responsable d'une concession. L'enseigne Go2Roues a déjà vendu 300 scooters électriques au mois d'août, comme le relève France Inter. C'est deux plus qu'en 2021 à la même période.