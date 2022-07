La tour Eiffel mal en point ? La Dame de Fer "n'a jamais été aussi préservée", conteste la direction

La tour Eiffel menacée par la rouille ? Elle "n'a jamais été aussi préservée que maintenant", assure sa direction, ce lundi 4 juillet, à l'AFP. Ces derniers jours, la santé de la Dame de Fer, âgée de 133 ans, a été mise en cause dans une série d'articles publiés, entre autres, par Marianne.

Selon l'hebdomadaire, qui a pu consulter plusieurs "rapports confidentiels" rédigés entre 2010 et 2016, des "défauts de maintenance" et des "dégradations" pèseraient sur l'attraction touristique. En cause notamment, la rouille qui gagne la charpente métallique, malgré les campagnes de peinture successives.