Travaux à Paris : près de 10.000 chantiers en cours dans les rues de la capitale

Parmi les plus grandes réalisations en cours, le plus gros chantier se tient à Porte Maillot, où la construction de la nouvelle gare et les travaux du prolongement du tramway T3 sont devenus un enfer pour les automobilistes en heure de pointe. Pêle-mêle, on peut également citer l'aménagement du croisement de l'avenue de la République et du boulevard Richard-Lenoir, ou encore les travaux à venir (prévus mi-2022) pour la piétonisation du Trocadéro jusqu'à l'École Militaire.