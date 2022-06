Paris : une manifestation prévue vendredi contre l'ouverture d'un centre pour toxicomanes dans le XVIe arrondissement

"L'histoire se répète à chaque fois, car personne ne veut de toxicomanes près de chez soi. On pense à ses enfants, on pense aux personnes âgées, aux personnes vulnérables et forcément, on rêve mieux comme voisin", déclare à TF1info un habitant du XVIe arrondissement sous couvert d'anonymat. Le constat de cet homme a été le même au fil des ans dans la capitale. Si la salle de shoot de Lariboisière (10e arrondissement) a fini par voir le jour, elle reste vivement critiquée par les habitants du quartier, six ans après son ouverture, du fait notamment de la population qu'elle attire.

Du côté de Stalingrad, rebaptisé par les habitants Stalincrack, les soucis sont toujours là. Pourtant, une grande partie des toxicomanes qui s'y trouvaient ont été déplacés par les autorités square Forceval dans le XIXe arrondissement. Fin janvier 2021, la préfecture de police avait renoncé, face à l'opposition de la maire de Paris à déplacer les habitués de ce square du Nord-Est parisien dans la friche de Bercy-Charenton (XIIe).