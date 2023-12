Paris : une pétition dit non à la future station "Serge Gainsbourg"

La ligne 11 du métro parisien va être prolongée jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Dans ce cadre, une nouvelle station doit être renommée "Serge Gainsbourg". Une pétition a été lancée pour s'opposer à cet hommage à l'artiste.

C'est un hommage qui ne passe pas auprès de tous. Dans le cadre du prolongement de la ligne 11 du métro parisien, et de la création de six nouvelles stations entre la mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier, un arrêt va être baptisé "Serge Gainsbourg" en référence à l'artiste, mort en 1991. Selon le projet, "la station Serge Gainsbourg de la ligne 11 prolongée est implantée sur la commune des Lilas. Elle s’insère au cœur d’une large zone d’habitations, offrant ainsi à plus de Lilasiens un accès au métro".

"Un homme violent, misogyne notoire"

Or, une pétition s'oppose à la dénomination de cette nouvelle station, située juste après la mairie des Lilas, considérant qu'il s'agit là de lui donner "le nom d’un homme violent, misogyne notoire et chantre de l’inceste". Marie G, initiatrice de cette pétition ayant recueilli quelque 4000 signatures, demande ainsi un nouveau nom pour le futur arrêt. "Les violences envers les femmes et les tendances pédocriminelles voire incestueuses de Serge Gainsbourg (pour ne citer qu’elles) sont pourtant de notoriété publique, et nous sommes révolté.e.s que sa personne soit mise à l’honneur dans le métro de Paris", peut-on y lire.

Parmi les futurs arrêts que comptera la ligne 11, on recense seulement celui-ci étant nommé en l'honneur d'un personnage public. On compte également les stations Romainville-Carnot, Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux-Beauclair, ou encore Rosny-Bois-Perrier - son terminus.