Paris : la zone à trafic limité verra le jour début 2024, la circulation interdite sans motif d'arrêt

L'élue socialiste avait décidé début 2022 de repousser d'un an et demi la mise en place de ce projet phare de sa deuxième mandature. La majorité de gauche avait justifié ce report par la nécessité de "prendre le temps" d'une étude d'impact et d'une enquête publique qui doit associer les habitants, les autorités de transports, les commerçants et les grands magasins. "On tient les délais", affirme Anne Hidalgo. "Nous transmettrons notre dossier à l'Autorité environnementale dans les semaines à venir pour une enquête publique à la fin de l'été."

Parallèlement, l'ex-candidate du PS à l'élection présidentielle doit convaincre le préfet de police Laurent Nuñez dont le prédécesseur, Didier Lallement, avait exprimé de "fortes réserves sur le projet tel qu'envisagé" par la mairie. "On discute encore, en très bonne intelligence, du périmètre avec la préfecture de police. Ces aménagements ne l'empêcheront pas de continuer à mener sa mission de protection des Parisiens", promet-elle.