En France, les femmes restent largement sous-représentées dans les filières scientifiques, dénonce l'Académie des sciences dans un rapport publié ce mardi. Considérant que cela constitue "un problème majeur" pour la société, l'Académie souligne que des solutions existent.

On appelle cela "le plafond de verre". Cette notion apparue aux États-Unis à la fin des années 1970 représente les freins invisibles qui empêchent les femmes d'accéder à certaines carrières. Ces dernières, bien qu’aussi nombreuses que les hommes, sont ainsi sous-représentées dans les domaines scientifiques, dénonce pour la première fois l'Académie des sciences dans un rapport publié ce mardi 18 juin.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la France compte seulement 13% des étudiantes universitaires diplômées (contre 40% des étudiants) dans les domaines des Sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM) en 2023. Et ce constat vaut pour la plupart des pays de l'OCDE. Ce déséquilibre "prive les sociétés d’une partie de leurs talents potentiels, pourtant nécessaires pour faire face à des défis environnementaux, climatiques ou encore énergétiques sans précédent", déplore Alain Fischer, président de l’Académie des sciences.

Des stéréotypes de genres

Selon l'Académie des sciences, cet écart dans la parité fait suite à des choix genrés opérés plus tôt pendant la scolarité. "Les représentations limitées et souvent inadaptées" des femmes scientifiques dans les manuels scolaires alimentent ces stéréotypes. De fait, "le recours systématique à l’exemple de Marie Curie, scientifique d’exception au double prix Nobel, est contreproductif quand elle est représentée dans sa blouse noire, peu souriante, voire austère et presque déshumanisée, car réduite à son image de scientifique hors norme", souligne le rapport.

Plus tard, à l’université ou dans les grandes écoles, "la faible proportion d’enseignantes chercheuses en mathématiques, physique et informatique renforce leur invisibilité", tandis que "cette faible représentation féminine dans ces disciplines alimente le sentiment des femmes de ne pas y être à leur place", peut-on encore lire.

Résultat, en 2021, comme en 2022, 49% des filles de terminale générale n’ont choisi aucun enseignement de spécialité scientifique parmi les deux choix possibles, contre seulement 28% des garçons. En outre, à la rentrée 2023, parmi les élèves normaliens nommés à l'École normale supérieure, les filles sont quasiment aussi nombreuses que les garçons dans les filières de "Lettres", où elles représentent 45% de l’effectif total, mais sont très minoritaires, voire absentes dans les filières "Sciences".

Un manque d'attractivité des carrières

Le concept du "plafond de verre" entrave aussi l’accès des femmes qualifiées aux postes à responsabilités les plus élevés. L'Académie des sciences rappelle ainsi que si la moitié des doctorats sont attribués à des femmes (48%), elles ne représentent que 24% des postes de grade A – dirigeants, cadres – les plus élevés dans le monde académique, selon une étude réalisée pour la Commission européenne. "Si la proportion de femmes dans les sciences commence à s’approcher de la parité en début de carrière, elle chute progressivement d’un facteur deux pour arriver à un plafond de verre, qui leur réduit l’accès aux promotions, et entre autres leur entrée dans les académies", souligne Françoise Combes, vice-présidente de l’Académie des sciences.

Face à ce constat, plusieurs solutions sont proposées par la communauté scientifique. Elle préconise des campagnes de communication pour déconstruire ces clichés et plaide pour que soit amélioré l’équilibre entre vie professionnelle, scientifique et vie de famille. Cela passe notamment par "le report des dates limites pour les candidatures en fonction de la durée du congé parental" et "le recrutement précoce et continu dans des postes juniors pour intégrer les jeunes scientifiques dans des équipes". Le rapport recommande également "un soutien aux jeunes parents par des décharges d’enseignement" pour faciliter les carrières des femmes. Aussi, à l’instar du CNRS, l’Académie recommande de veiller à combattre l’auto-censure des femmes dans la recherche et de soutenir la mise en place d’un suivi des carrières des universitaires et des chercheuses.