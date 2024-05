Parquet en bois massif, ciré ou verni : comment en prendre soin ?

Si votre parquet ciré est tâché, il vaut mieux vous munir d’huile de lin. Le parquet en bois massif est le plus élégant, mais le plus capricieux à nettoyer. Le parquet verni est certainement le plus simple à entretenir : un coup d’aspirateur et de serpillère suffit.

Quel que soit le type de parquet adopté dans votre maison, il donne un effet élégant à vos pièces à vivre. Après s’être demandé quel type de parquet choisir pour les différentes pièces, voici désormais quelques astuces pour en prendre soin. Car même s’il est connu pour être plutôt facile d’entretien, les techniques ne sont pas les mêmes si votre revêtement est en bois massif, verni ou ciré.

De l’huile de lin pour le paquet ciré

À l’accoutumée, un coup d’aspirateur et de serpillère suffit à nettoyer un parquet ciré. Mais s’il est taché, c’est une autre histoire. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser de l’huile de lin : versez-en quelques gouttes sur un chiffon en microfibre, et laissez la tâche imprégner le chiffon. Pour une finition impeccable, vous pouvez badigeonner votre sol avec un mélange de cire blanche et d’huile de lin. À noter que si vous désirez conserver toutes les qualités de ce revêtement, les professionnels recommandent de le cirer tous les deux à trois ans.

Comment prendre soin de son parquet en bois massif ?

Installé bien souvent dans la pièce à vivre, le parquet en bois massif est l’un des revêtements les plus élégants. Néanmoins, le nettoyer n’est pas mince affaire puisque c’est aussi le plus fragile de la famille. Une fois le balai ou l’aspirateur passé, ne sortez surtout pas votre nettoyant ménager pour laver votre sol ! Armez-vous plutôt de savon noir mou à diluer ou sous forme liquide. Mais attention, faites en sorte que votre serpillère soit bien essorée : votre parquet en bois massif n’est pas fan d’humidité. Et petite astuce supplémentaire : vous pouvez aussi vous servir de l’eau de cuisson de vos pommes de terre. Vous n’aurez qu’à frotter délicatement la tâche de votre parquet à l’aide d’une brosse.

Le parquet vitrifié rime avec simplicité

Le parquet verni est certainement le plus facile à entretenir : un coup d’aspirateur et de serpillère suffit. Seulement, ne choisissez pas n’importe quel nettoyant, mais privilégiez-en un neutre adapté aux parquets. Aussi, il est conseillé de raviver les qualités de votre sol une fois par an, grâce à un produit spécial qui enlèvera toutes les petites rayures malencontreusement faites. Toutefois, pour les éviter au maximum, placez des petites pastilles en feutre sous les pieds des chaises, tables, meubles, etc., pour préserver votre revêtement au maximum.