Participer à une manifestation non déclarée peut-il être illégal ?

Et dans le cadre de l’opposition à la réforme des retraites, la préfecture assure que "la participation à une manifestation non déclarée dans un secteur sur lequel les cortèges, défilés et rassemblements annoncés ou projets non déclarés ont été interdits par arrêté peut être sanctionné d’une contravention de 4e classe d’un montant de 135 euros". Une différence de taille avec les propos tenus de Gérald Darmanin, qui visait les manifestations non déclarées.

Concrètement, des rassemblements ont bien été interdits à Paris : place de la Concorde les jeudi 17 et vendredi 18 mars, ainsi que place de la Concorde et les Champs-Élysées le lundi 20 mars. Selon les informations de Marie Belot, journaliste police/justice de LCI, 807 interpellations ont été effectuées dans des manifestations à Paris depuis le déclenchement de l'article 49, alinéa 3.