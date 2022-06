Particuliers, entreprises... Est-il possible de réduire rapidement nos besoins en énergie ?

"Plus que jamais – la meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas". Cette phrase, qui résonne comme un slogan, est tirée d'une tribune cosignée par les dirigeants de TotalEnergies, EDF et Engie. Publiée dans le Journal du dimanche, elle incite les Français à se mobiliser pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie et éviter les pénuries. Elle plaide également pour une réduction de la consommation, bénéfique autant au porte-monnaie qu'à l'environnement. "Nous devons, collectivement, agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre", écrivent les responsables des trois entreprises.

Dans le contexte actuel, marqué par la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement, cette tribune constitue un appel à la sobriété énergétique. "Nous en aurons besoin pour gérer les futures pointes de consommation et pour amortir les aléas techniques ou chocs géopolitiques que nous pourrions devoir affronter. Agir dès cet été nous permettra d’être mieux préparés pour aborder l’hiver prochain et notamment préserver nos réserves de gaz", détaille-t-elle.