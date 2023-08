Pas-de-Calais : ils changent deux numéros dans leur grille de Loto et gagnent 13 millions d'euros

Depuis trois ans, ce joueur invétéré mise deux fois par semaine avec ses proches, via une cagnotte familiale commune. Jusqu’à très récemment, le clan jouait toujours les mêmes numéros. Fin juin, ils décident cependant d'en changer deux à leur combinaison et optent pour l’option de jeu "MultiChances", qui permet de jouer un plus grand nombre de numéros (jusqu’à 9 numéros cochés et l’intégralité des 10 numéros Chance, explique la FDJ). Un pari qui s'est avéré gagnant.