"Pas de recrudescence des homicides en France", selon Gérald Darmanin : que disent les chiffres ?

En remontant plus loin dans le temps, le nombre d’homicides annuels stagne de la même manière. Depuis 2008, aucune baisse ou hausse conséquente n’est à relever, comme on peut le voir sur ce graphique ci-dessus. Deux années ont connu plus de victimes que d’ordinaire : dans le pays, 1130 victimes d’homicides ont été enregistrées en 2008 et 1051 en 2015. Mais cette hausse rencontrée il y a sept ans est liée de près aux attentats terroristes survenus en France, et notamment ceux des locaux de Charlie Hebdo et de Paris. Ainsi, hors victimes des attentats, le bilan tombe à 903 homicides sur cette année.

Les comparaisons remontant à avant 2016 sont à considérer avec un peu plus de nuance. En effet, le SSMIS travaille depuis 2020 à mieux recenser les homicides en France. Et à corriger certaines erreurs potentielles qui ont pu se glisser dans les statistiques. Et puisque ces erreurs n'ont pas été corrigées avant 2015, "une confrontation directe de la série des homicides" de ces deux périodes "n’est pas recommandée".