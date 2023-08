Pas de vacances pour le potager, on prépare déjà l'automne !

La période estivale est le moment idéal pour planter les légumes de la famille des Brassicacées. On parle des choux, des choux-fleurs, des choux-raves, des choux de Bruxelles et des brocolis. Mais attention, on évite de planter des graines, mais plutôt des plantules, car autrement, elles n'auront pas le temps de se développer suffisamment avant l'arrivée du froid. On peut également planter les chicorées frisées, mais aussi les chicorées, les pains de sucre et les scaroles.

Les Brassicacées sont les proies favorites des altises. Ces petits insectes nuisibles s'attaquent aux feuilles des légumes, les perforent et abîment les récoltes. Pour protéger vos légumes, n'hésitez pas à installer un voile de forçage et à arroser régulièrement. Les altises détestent l'humidité.