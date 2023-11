"Pas en capacité d'accueillir tout le monde" : les Restos du Cœur lancent une 39ᵉ campagne qui s'annonce difficile

Les Restos du Cœur lancent ce mardi leur 39ᵉ campagne de distribution alimentaire. Avec l'inflation, l'association ne parvient plus à répondre au nombre de demandes d'aide en hausse. "Les tendances ne sont pas rassurantes", confirme le président des Restos du Cœur, Patrice Douret.

Nouvelle campagne de distribution des Restos du Cœur. Pour la 39ᵉ année consécutive, l'association fondée par Coluche appelle aux dons pour offrir des repas aux plus démunis. Face à la hausse des prix généralisée et à une demande toujours plus importante, l'association est obligée de réduire le nombre de ses bénéficiaires en raison d'une mauvaise situation financière. "La faim progresse, de plus en plus de personnes sont en difficulté en raison de l'inflation", constate ainsi Patrice Douret, le président de la structure.

"Il y a beaucoup de résignation"

L'incertitude plane sur le nombre de personnes qui seront accueillies cet hiver. "Les tendances ne sont pas rassurantes", a confié le président. Or, les Restos du Cœur doivent réduire leur nombre, car ils ne parviennent plus à faire face à la demande, d'un point de vue logistique, comme financier. L'association a accueilli 1,3 million de personnes en 2022-2023, contre 1,1 million lors de la période précédente. Mais, ces derniers mois, son budget pour les achats alimentaires, redistribués ensuite gratuitement aux bénéficiaires, a doublé à cause de l'inflation. Pour la première fois de leur histoire, les Restos du Cœur ont baissé le niveau de revenu qui donne droit à l'aide alimentaire. Chez les "recalés", "il y a beaucoup de résignation, les gens savent qu'on n'est pas en capacité d'accueillir tout le monde", estime Patrice Douret.

En septembre, le responsable avait lancé un appel à l'aide sur TF1 face au manque de trésorerie de l'association. "Nous avons alerté sur cette situation depuis plusieurs mois, expliquait alors Patrice Douret, invité au journal de 13 heures. À ce rythme-là, si on n'y fait rien, les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici à trois ans."

Les Restos du Cœur, à qui il manquait 35 millions d'euros de ressources en septembre, sont finalement parvenus à clore le précédent exercice à l'équilibre. "Notre appel a été entendu, il y a eu un élan de générosité exceptionnel", a souligné le président de l'association. Le gouvernement a accordé 10 millions d'euros supplémentaires aux Restos – qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France. La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a offert 10 millions d'euros. Le reste de la somme est provenu de dons d'entreprises et de particuliers.