Passage à l'heure d'hiver 2022 : comment bien gérer ce passage délicat ?

Ne vous dites pas que vous dormirez une heure de plus dans la nuit de samedi à dimanche. Au lieu de prolonger votre grasse matinée dominicale d'une heure grâce au changement d'heure, réveillez-vous à la même heure que d'habitude, ancienne heure. Si vous avez la chance d'être en vacances, vous êtes autorisé à décaler votre réveil en douceur en retardant petit à petit l'heure du lever, jusqu'à la faire coïncider avec la nouvelle heure Et surtout, vacanciers ou travailleurs, exposez-vous à la lumière du jour matinale : "Ouvrez vos volets et petit-déjeunez avec la lumière du jour."