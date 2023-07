Pauvreté : 14% des Français en privation matérielle et sociale, un record selon une étude de l'Insee

Or, face à une inflation galopante, l'heure est à l'austérité dans les ménages. Pour l'Insee, la hausse de cet indicateur est notamment liée à l'augmentation des prix de l'énergie. Début 2022, plus d'un ménage sur dix déclarait ne pas pouvoir chauffer suffisamment son logement, soit deux fois plus qu'en 2018 (5%). L'Insee y voit en particulier l'impact de la hausse du prix du fioul domestique, "combustible de chauffage que les ménages vulnérables utilisent davantage que les autres". Autre chiffre qui augmente : celui du nombre de personnes qui renoncent à"manger de la viande tous les deux jours et qui s'explique par l'explosion des prix de l'alimentaire. Le taux de privation dépend également de données plus structurelles, comme la composition des ménages. Il atteint 6,8% parmi les couples sans enfants, 15,8% chez les personnes seules, mais 31,1% parmi les familles monoparentales, observe l'institut.