40% des Français sautent-ils un repas chaque jour faute de moyens ?

Évoquant les conséquences de l'inflation, la tête de liste LFI aux élections européennes Manon Aubry a assuré que 40% des Français sautaient chaque jour un repas. Un chiffre semblable selon elle à ceux observés ailleurs en Europe. Il s'agit d'un constat en partie trompeur : l'eurodéputée s'appuie sur une enquête 2023 mais n'en partage pas les résultats précis, un peu moins alarmants en France.

En campagne pour les élections européennes, la tête de liste LFI Manon Aubry alerte sur la précarité qui touche de nombreux ménages. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, a-t-elle dénoncé sur CNews, "les 500 plus grandes fortunes ont multiplié leur fortune par deux" alors que, "pendant ce temps, 40% des Français doivent sauter un repas".

Un chiffre à nuancer

En évoquant ce chiffre pendant l'interview, l'eurodéputée de gauche assure que le constat s'observe à travers l'Europe. Relancée, elle est invitée à préciser son propos et explique alors qu'elle se réfère à une étude faisant état de 38% d'Européens contraints de sauter un repas chaque jour. "La proportion est similaire à l'échelle française", ajoute-t-elle.

L'enquête à laquelle fait référence Manon Aubry a été réalisée l'an passé par Ipsos, pour le compte du Secours Populaire. Les résultats de ce "baromètre français de la pauvreté et de la précarité" lui donnent en partie raison. L'institut évoque l'impact de l'inflation, avec des "situations difficiles [...] devenues fréquentes", si bien que "de nombreux Européens sont obligés d’adopter certains comportements afin de pouvoir s’en sortir dans le contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat".

Lorsque l'on s'intéresse au détail des résultats de l'enquête, on remarque toutefois que quelques nuances s'imposent. On découvre par exemple que la question suivante a été posée aux personnes interrogées : "Du fait de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat, avez-vous été contraint au cours des deux dernières années, à ne plus réaliser trois repas par jour ?" Quand 16% des sondés ont répondu "régulièrement", 22% ont quant à eux répondu "parfois". L'addition de ces deux catégories permet de retrouver la proportion de 38% d'Européens, évoquée par Manon Aubry.

Un taux qui frappe les esprits et traduit une forte précarité, mais qui ne permet pas d'affirmer qu'il correspond à la part de la population qui doit chaque jour se priver d'un repas. Il est plus juste d'expliquer qu'il s'agit de la proportion de personnes qui y ont été contraintes plus ou moins fréquemment au cours des six mois précédant l'enquête.

La France un peu moins touchée

Les chiffres relatifs à la France sont par ailleurs légèrement inférieurs : 35% des quelque 1000 personnes interrogées ont déclaré avoir "fréquemment" ou "parfois" été contraints de faire l'impasse sur un repas. À partir de ces éléments, il est donc trompeur de dire que 4 Français sur 10 sautent un repas chaque jour.

Si la représentante de la France insoumise effectue ici une présentation inexacte des chiffres, il demeure incontestable que l'inflation enregistrée ces dernières années a affecté de nombreux ménages. Le Secours populaire a tiré la sonnette d'alarme à ce sujet, au même titre qu'une série d'autres associations : réduction des portions, aliments écartés en raison de leur prix... Les conséquences sont multiples et touchent avant tout les plus précaires. Un sondage Ifop réalisé au printemps 2023 montrait que 42% des Français gagnant le Smic ou moins se privaient d'un repas au quotidien pour ne pas finir dans le rouge.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.