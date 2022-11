Prins Bernhard, Scombrus : ces chalutiers géants accusés de ravager les fonds marins

Une proximité qui pose plusieurs problèmes, alors que les chalutiers remorquent un filet évoluant en pleine eau, dans ce que l'on appelle la colonne d'eau, entre la surface et le fond sans être en contact avec lui, détaille sur son site l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). "C'est problématique de pêcher si près des côtes, parce que la bande côtière est une zone vraiment vulnérable. C'est une zone de reproduction de poissons et une zone de nourricerie", alerte Laetitia Bisiaux qui estime également que la distance à laquelle semblent pêcher les deux bateaux, propriété de l'armement tricolore France Pélagique, ne permet pas à leurs filets d'éviter les fonds marins. "Aussi près des côtes, un des problèmes majeurs, c'est que la profondeur de l’eau est relativement faible et représente l’équivalent de la hauteur du filet, ce qui fait qu’il pêche sur toute la colonne d’eau, racle les fonds marin et détruit tout", déplore-t-elle.

La présence de ces navires-usines est aussi problématique pour les petits pêcheurs français. "Le Prins Bernhard est mobile et a la capacité d'aller partout, contrairement aux pêcheurs artisans côtiers qui partent quelques jours ou à la journée et n’ont pas la possibilité d’aller très loin. Et donc quand ce bateau vient piller la mer devant chez eux, ensuite, ils n'ont plus rien à pêcher", déplore la chargée de projet. Une question d'autant plus cruciale que le Prins Bernhard a une capacité de pêche importante : "Il est capable de pêcher autour de 200 tonnes de poissons par jour, soit l'équivalent d'une criée comme la ville de Lorient", dénonce Laetitia Bisiaux.