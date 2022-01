Pédocriminalité dans l'Église : 20 millions d'euros récoltés en deux mois pour indemniser les victimes

En novembre, un mois après la parution du rapport Sauvé sur l'ampleur du phénomène de pédocriminalité, l'épiscopat avait reconnu la "responsabilité" de l'Église dans ces actes et annoncé qu'il allait mettre la main à la poche. Le président de la Conférence des évêques de France (CEF) Eric de Moulins-Beaufort, avait déclaré, "pour commencer", vouloir "rassembler 20 millions d'euros", en "prenant sur le patrimoine immobilier et les placements de l'Église". Depuis, les économes des quelque 100 diocèses de France ont fait l'inventaire de leurs ressources disponibles - biens immobiliers et mobiliers - et ont peu à peu versé leur contribution.

À titre d'exemple, le diocèse de Créteil a pris la décision de vendre la maison de l'évêque. Ceux de Lyon et Rennes ont annoncé, respectivement, un abondement à hauteur de 750.000 et 500.000 euros. Le diocèse de Paris avait promis un montant d'environ deux millions d'euros. "Après la CEF, une écrasante majorité des évêques ont donné à titre personnel, chacun en fonction de ses moyens", a indiqué Gilles Vermot-Desroches.

Si les diocèses sont les principaux contributeurs, des dons personnels ont aussi été enregistrés, même si l'Église s'était résolue, sur les recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) présidée par Jean-Marc Sauvé, à ne pas faire d'appel public à la générosité des fidèles. Le président du Selam a ainsi confié que la première personne à avoir contribué au fonds Selam était "une victime". Au final, "la décision des évêques de doter le Selam de 20 millions a été tenue, et ce en deux mois", s'est-il réjoui.