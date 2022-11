Pédocriminalité dans l'église : les principaux chiffres rendus publics par la Commission Sauvé

Les personnes ayant appelé la plateforme "sont majoritairement des hommes", à 62%. Plus de 30% ont plus de 70 ans, 50% ont entre 50 et 69 ans, 17% seulement ont entre 30 et 49 ans. Et 2% ont moins de 30 ans. Par ailleurs, plus de 87% des agressions ont été commises "sur des mineurs". Ils avaient pour un petit tiers (30%) entre 6 et 10 ans, et pour un gros tiers (35%) entre 11 et 15 ans. Pour 7% ils étaient âgés de 16 ou 17 ans. Les autres victimes sont pour 13% des majeurs, surtout des "jeunes" majeurs, et étaient pour un tiers (33%) religieuses ou religieux en formation ou séminaristes.