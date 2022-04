Pédocriminalité : 526 victimes de prêtres ont contacté l’instance de réparation

Sur les 526 personnes s'étant adressées à l'Inirr depuis le 17 janvier, "68% sont des hommes" et "une majorité est âgée de 56 à 70 ans", a-t-elle précisé. Dans "70% des cas, les violences sexuelles ont été vécues entre 11 ans et 15 ans" et, pour presque un quart, "entre 6 et 10 ans".

S'agissant de leurs attentes, "23% souhaitent uniquement apporter leur témoignage, sans demande en termes de reconnaissance ou de réparation", "46% souhaitent une reconnaissance - que soit formalisé le fait qu'elles ont été victimes, par un courrier ou par une rencontre avec un responsable d'Église" par exemple, et "28% ne formulent aucune attente" en termes de reconnaissance, a-t-elle détaillé.